蘇揆「為和平做好戰爭準備」 馬：兩岸氣氛不必這麼緊張

2019-03-09 11:26

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨天答詢國民黨立委兩岸議題時表示，他不熱愛戰爭，但為了維護和平，只能做好戰爭準備；對此前總統馬英九上午受訪表示，不必把兩岸氣氛搞得那麼緊張，全國老百姓都不想往這個方向走，國民黨主席吳敦義則搖搖手說，人民自有公評，「我不必回應這個」。

國民黨立委陳超明昨天在立院質詢時多次質疑民進黨不承認九二共識，導致兩岸無法談判，並批評蘇多次向對岸發表挑釁言論，把台灣推向戰爭邊緣。蘇揆答詢時強調，台灣是主權獨立國家，絕不同意是中國的一部分，他會保護主權、國家人民，他不熱愛戰爭、要和平，但是為了維護和平，只能做好戰爭的準備。

馬英九、吳敦義上午接連出席「中華醫養健康總會」成立大會，馬英九受訪時表示，不必把兩岸氣氛搞得這麼緊張，政府的功能本來就是防止戰爭，不是一天到晚要打要怎麼樣，全國老百姓都不想往這個方向走下去，吳敦義則說，人民自有公評；對於高雄市長韓國瑜稱不將2020當成選項，兩人都不願回應。

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