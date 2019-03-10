批非核家園太樂觀 馬英九：蔡政府把頭埋在沙裡

2019-03-10 11:17

〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九今出席「2019民間能源會議」時，針對台灣能源政策，馬批評蔡政府「把頭埋在沙裡，不願面對事實與民意」，強調去年「以核養綠」公投通過後，反核氛圍已經全面翻轉，民進黨2025年「非核家園」的目標太樂觀，廢核造成缺電，將傷害到台灣的經濟發展與人民生活。

馬英九基金會、長風文教基金會今舉辦「2019民間能源會議」，邀請學者專家針對台灣能源議題進行專題演講及討論，馬英九、前行政院長江宜樺、前新北市長朱立倫，以及國民黨主席吳敦義均出席開幕式。

馬英九致詞表示，他曾在總統蔡英文剛上任時，提醒她廢核會造成缺電，將傷害人民生活跟經濟發展，但蔡卻認為非核家園一定可達成，可是前年815大停電5小時、去年5、6月雙北市發生24次跳電，蔡被迫把停機600天的核二廠二號機恢復運轉，維持足夠備轉容量，可見沒核電就會缺電。

馬英九指出，去年底的「以核養綠」公投，589萬票贊成、401萬票反對，而4座核電廠所在的金山、萬里、恆春、貢寮，地區公投結果大多與全台6比4的比例相近，國內最新的民意有力否定了蔡政府「2025全面廢核」這個脫離現實的能源政策，但政府卻「不予理會」，核一、二、三都不延役，核四也不重啟。

馬英九強調，蔡政府能源政策的大問題，是太早、太快推動廢核及綠能，使得綠能發展無法配合廢核時程，國際上風電、太陽光電等綠能的成本都朝下降趨勢，過度激進的綠能發展政策，而將使台灣未來失去享受廉價綠能的機會。

馬英九表示，去年他在核能學會年會中演講時提出「一綠（10%）、二核（20%）、三氣（30%）、四煤（40%）」的配比建議，供各界討論參考，他也建議，執政黨應讓核一、二、三廠延役，並重啟核四，保證電力供應，讓民眾安心。

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