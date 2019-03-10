高雄市樂齡學習十週年成果展 長輩展現十八般武藝

2019-03-10 23:58

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市教育局今天在社會教育館舉辦樂齡學習十週年成果展，全市39所樂齡學習中心學員，從38個行政區集結而來，熱愛學習讓長輩們充滿活力，共同展現樂齡學習十週年豐碩成果。

活動開場由林園區樂齡學習中心以天威響藝-太鼓表演揭開序幕，用行動告訴大家：「樂齡十載雄厲害」，長輩們個個寶刀未老，鼓聲隆隆磅礡，震撼人心。

現場除了有高雄市樂齡中心、社會局與交通部高雄區監理所共42個攤位擺設，樂齡中心也陸續帶來精彩的表演節目，包括敦煌舞、舞蹈、氣功、竹仔鼓等特色表演，以及26個互動闖關，讓民眾能夠帶著全家大小一起來了解參與樂齡學習中心提供的豐富課程。

高雄市教育局自97年起開始積極辦理樂齡學習中心，提供55歲以上中高齡者免費學習機會，透過「活躍老化」之課程活動設計，促進其身心健康、安全，提升生活品質，達成「健康老化」之目標。縣市合併後，更在38個行政區積極拓點，除了由學校合作辦理外，並結合區公所及運用民間團體在地深耕的優質特色，在105年達成「區區有樂齡、一區一樂齡」的目標，目前共有39所樂齡學習中心。

教育局表示，高雄市深耕樂齡有成，以「健康長青，舞動人生」為願景，並將課堂上所學的「在別人的需要裡看見自己存在的價值」，將歡樂散播到需要的地方，成為樂齡學習最佳典範。

藉由此次成果展，教育局同時表揚樂齡中心與績優志工，這些志工的共同點都是能夠化學習為具體行動，以長者服務長者，甚至從學員成為小助教，再成為老師，生命歷程令人感佩。

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