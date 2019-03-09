教師法修法大戰 全中教：行政工作列教師義務違教育基本法

2019-03-09 20:09

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院院會日前通過教師法修法草案，引發支持和反對大戰，全國私校工會、全教產和全中教均發表反對聲明，私校工會理事長尤榮輝表示，草案對於未限期升等和教師評鑑未通過者可予以資遣教師，若修法通過，恐怕成為私立大專剝奪教師工作權的利器，在現今教評會組成不民主、教師評鑑制度亂象叢生時，這個修法如果通過，所有教師更加要為五斗米折腰，工作更無尊嚴，學術更無自由，籲請全國老師趕快提筆投書報刊，阻擋這個逆流。

全國高級中等學校教育產業工會則直批，教師法的修法草案是羞辱教師專業，更是國家毀滅的開始。全中教支持依法處理不適任教師，但在現行機制下，將不適任教師問題全數歸咎於校園內的「師師相護」，而以為改組教師評審委員會，引入校外學者專家就能解決問題，是過於天真和簡化問題，如何使不適任教師提報出來審議的機制需要加強，所謂「不適任」的法律定義與教師應遵守的法律規範需要明確化，否則只是引入校外專業人士，恐淪為符合民意期待的民粹作法。

全中教反對把行政工作列入教師義務，秘書長許麗吉批評，除了顯見的缺乏與教師專業團體討論協商的立法粗糙之外，在執行成效上也是堪慮的，教師專業養成過程中，缺乏行政所需的相關行政和法律訓練，且教育行政事項爆量、動輒有違法之虞時，將此類專業工作訂為義務，無疑是提油救火，不但不能解決近年來常見的「行政逃難潮」，甚且為校園內工作分工製造糾紛。

全中教引據教育基本法第8條，教育人員之工作、待遇及進修等權利義務，應以法律定之，教師之專業自主應予尊重。強迫教師做非屬其專業之工作，顯已違反教育基本法，行政工作是教師的「兼任」工作而非本職，正本清源之道並非修法，而是避免不必要的繁瑣行政作業負擔、增強校長行政領導能力、提高擔任行政工作的誘因與榮譽感，才是釜底抽薪的解決方法。

此外，全中教反對寒暑假返校進修，由中央雇主自行訂定，將現行教師寒暑假備課研習的行政規定入法，看似提升研習的法律位階，然此同時也是用法律課以教師研習的義務，此為教師工作內涵的重大變革，應該與教師工會進行協商，而非由擔任雇主的主管機關單方立法規定。若果真要將研習視為教師的法定義務，那麼教師是否也可主張要求各該研習必須符合專業需求、有實際效益，而非現行多數是「政令宣導式」、「衝業績式」的形式化研習。另外，既是「法定」研習，符合辦裡研習的單位如何訂定？且因研習而產生的交通、住宿等相關費用，該由誰來支付？這些都是入法時需要進一步考慮的問題，教育部不該片面自行決定。

全中教政策部主任賴和隆表示，全中教強力主張教師勞動人權，勞動條件變更，雇主應與受僱者協商，若修法強化教師申訴及救濟制度，相信多數教師給予肯定，但教師勞動人權，勞動條件變更時，應與教師協商，這是民主社會之勞動人權；且改變的同時，應考量是否落實教育品質的提升？具體施行方式是否可行？全中教強烈主張，各項改變及施行細則，教育部應與各教師工會進行專業對話，並共同研議後使得訂定之。

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