教師法修正案優先處理不適任教師 管媽：保護學生

2019-03-09 16:54

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院院會日前通過教師法修正案，全教總、全教產及全中教等教師團體大動作反對，立法院民進黨團幹事長管碧玲表達先處理不適任教師部分，立即引發家長團體的疑慮及反彈，管碧玲今天在臉書發文，向家長團體致謝，並誠懇報告，由於不適任教師的處理機制，是學生受到充分保護非常重要的安全網，經不起因為其他爭議的延宕與拖延，因此黨團討論後認為，有關教師法中不適任教師部分，應該先抽出來快速處理。

全教總昨天深夜發出新聞稿，肯定民進黨黨團幹事長管碧玲委員昨天發出新聞稿表達，將只針對有共識的部分先修訂，也和本會理事長張旭政通電話，明確表示對於有爭議的部分會先擱置不處理。今天引發各家長團體高度反彈及不滿。管碧玲因此在臉書發文回應家長團體，表達感謝，也澄清處理的優先順序，抽出先處理不適任教師，是不要被爭議拖延，期待能儘速為下一代張開一個安全網。

管碧玲臉書全文： 向家長團體致謝，並誠懇報告！ 很感謝家長團體長期的努力，以及這一次修法過程中的付出參與，讓教師法修法草案，對於不適任教師的處理，建立了非常完備而有力量的體制，沒有家長團體的努力，不會有這麼優越的成果。全國家長與人民，應該予以感謝。 昨日，我對外說明黨團對教師法修法的看法，家長團體因此發表聲明，我特別在此用誠懇謙卑的心情，進一步報告。 在立法院修法，有爭議的法案，拖延是常態。現在在立法院很多的法案，因為不同團體的分岐還沒有化解，所以還被冷凍著。這確實是常態。 由於不適任教師的處理機制，是學生受到充分保護非常重要的安全網，經不起因為其他爭議的延宕與拖延，因此，黨團同仁在面對教師團體嚴重分歧的爭議中，立即看到草案進入立法院後，會面對的困境，大家憂心忡忡，也開啟群組中的討論。 由於虐兒相關立法，已經在司法委員會和衛環委員會快速在審議了，大家普遍認為教師法相關的部分，也應該抽出來快速處理。 我們認為，這是讓兒少法、刑法、教師法三支柱子，張開一個下一代安全的防護網的安排，相信這也是家長團體、校長團體所關心期待的事。 不要被爭議拖延，抽出處理，讓我們為下一代的保護，張開ㄧ個安全網！

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