行政院會通過教師法修正草案 全志盟：教評會教師占比應3分之1

2019-03-07 12:47

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院院會今天通過教師法修正草案，教評會處理不適任教師案件時，未兼行政或董事的教師人數須「少於」委員總額2分之1。全國家長教育志工聯盟今天發聲明，理事長吳褔濱表示，台灣家長沉重接受這「遲來的正義」，但對於目前的草案許多不足之處，全志盟將要求做出再修正，特別是教評會組成比例，須有效避免師師相護，未兼行政職的老師比例應佔3分之1、社會公正人士及家長佔3分之1、相關行政人員佔3分之1，才能有效執行教評會權責，不再犠牲成長中的孩子，與世界接軌。

現行法規，教評會組成，未兼行政或董事之教師「不得少於」委員總額2分之1。行政院今天通過的草案版本，教評會處理不適任教師時，應增邀校外學者專家，使未兼行政或董事的教師人數「少於」委員總額2分之1。

吳福濱表示，台灣畸型的教師法近30年，危害了多少台灣的孩子，領公帑的公立學校教師，竟然可以組織工會，幹部爭取許多會務假，讓孩子必須接受代課老師，台灣可以組工會的公立學校老師，在處理不適任的教評會中，竟然擁有多數席次，工人決定自己的聘免，台灣的教育環境原本有大多數優秀的老師，卻因為有不少不適任教師無法處理，使許多孩子受害，特別是社經地位弱勢的孩子受害尤甚。

全志盟將推動教師法草案修正，針對教評會的組成比例，必須有效避免師師相護，為兼行政職的老師比例應佔3分之1、社會公正人士及家長佔3分之1、相關行政人員佔3分之1，有效執行教評會權責，不再犠牲成長中的孩子，與世界接軌。

此外，全志盟主張，台灣的教師不能獨外於世界，必須接受教師評鑒，有效鼓勵絕大多數優秀的台灣老師，要求少數教師改善教學並專業成長，並明文規定教師暑假進修。教師應有擔任行政職的義務，對於行政教師必須適當給予加薪減課，改善目前行政大逃亡的現象，並有效強化公立學校行政效率；專審會則須明文增加家長代表，以正確表達學生及家長的立場，有效處理不適任教師問題，保護學生權益。

吳褔濱表示，政府願意面對長期的教育沉疾，解決不適任教師問題，不再有朝天椒教師、教學不力教師，全志盟沉重接受這「遲來的正義」，但呼籲立法院重視家長聲音，以優先法案解決30年來的教師不適任問題，對於不重視別人孩子的立法委員，他們將發起抵制行動，讓每個選民知道那些立法院委員，放任不適任教師，長期傷害我們的孩子，不適格擔任立法委員，民主台灣，教育基本法之下，孩子是教育的主體，請立委勿讓成長中的學生受害。

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