教師法修正案增非教師代表 台家盟：可去除家長對教評會疑慮

2019-03-07 23:11

〔記者林曉雲／台北報導〕針對行政院院會今天通過教師法修正案，教評會處理不適任教師時，教師代表佔比少於2分之1，增加非教師代表席次。台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示肯定，台家盟認為，如此之修正，不但可以去除家長對教評會的疑慮，也可以減輕學校教師處理不適任教師的壓力，肯定並支持行政院此項修正。

謝國清說，孩子就學期間如果遇到「不適任教師」，向來是家長的最痛，因此，家長團體一直期待行政機關能提出具體方案，以更積極的態度處理不適任教師的問題，2016年台家盟受邀參與教師法修法之討論，歷經多次討論後，雖然針對不適任教師的不適任情節進行詳細的分類與處置設計，並賦予「教師專業審查會」法定位階，但台家盟總擔憂，由縣市層級的「專審會」來決定不適任教師的處理方式，「專審會」的決議是否會被素來被譏為「師師相護」的「學校教評會」推翻？

謝國清表示，行政院版草案特別提出教師法第9條修正條文：教評會處理不適任教師時，應增邀校外學者專家，使未兼行政或董事之教師人數少於委員總額2分之1，應可解決師師相護的疑慮。

此外，行政院也針對申訴評議委員會的組成進行修訂，使申訴評議委員會的委員組成更多元化，台家盟也給予肯定，但理事長謝國清表示，如果申訴評議委員會也能納入該地區家長團體代表，將更具公信力。

針對終身停聘的教師，台家盟主張應直接取消其教師證，而被暫時停聘的教師，則主張應給予適當輔導並訂定回聘程序。理謝國清說，期待行政院版本送立法院討論時，能參酌台家盟意見，使此次教師法的修訂能更為周延，並符合家長團體的期待。

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