被批師師相護 全教總：非理性打壓教師專業

2019-03-07 13:31

〔記者林曉雲／台北報導〕對於行政院通過教師法修正草案，以避免師師相護為由，使教評會處理不適任教師時，使教師代表少於非教師代表。全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，未有明確證據可證明師師相護，僅因教評會教師代表過半而認為有「師師相護」、教評會功能不彰的情形，是非理性的打壓教師專業，行政院竟然是用感覺、而非證據來對待教師專業，全教總表達非常遺憾。

張旭政表示，現行的教評會組成未必是最完美的狀態，但應該有明確的證據證明，「師師相護」或教評會功能不彰是因為教師代表過半，事實上，以過去許多媒體報導個案來看，絕大多數是連不適任教師處理程序都未啟動，根本談不上進入教評會審理，所以問題的癥結點，在於校長是否願意啟動處理程序，以及處理程序是否完備。

張旭政強調，全教總很清楚知道，絕大多數教師希望「不適任教師」離開校園，全教總也積極協助學校處理，讓不適任教師加速離開。如今降低教評會教師比例的修法，是對教師專業的不信任，也是對教師自治的戕害。對專業的不信任，是專業弱化的主因，全教總對行政院這種非理性的修法，強烈不滿，非常遺憾。

張旭政也表示，據了解，教育部當初在送出法案時，並未要改變教評會比例，是到了行政院後被修改，顯示降低教評會教師比例的修法，並非是專業的考量，而是政治的操作。

行政院院會今天通過教師法修正草案，修法重點在處理不適任教師，教評會在處理不適任教師時，應另增聘校外學者專家擔任委員，使未兼行政或董事的教師代表人數比例不得超過2分之1，因教評會組成單數、委員是5到19人，由「不得少於」2分之1改成「少於2分之1」，以13人為例，原本組成是7名教師和6名非教師，但在處理不適任教師時，就會變成7名教師和8名非教師，相差到2人。

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