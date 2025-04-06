罷免總統還不夠？南韓醞釀修憲 擬改總統任期、限縮權力

南韓國會議長禹元植提議修憲限縮總統權力。（路透）

2025/04/06 15:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕在南韓總統尹錫悅因宣布戒嚴而遭罷黜後，南韓國會議長禹元植4月6日公開提議修改憲法，以限縮總統權力，並表示此舉已獲公眾支持。

外媒《路透》報導，禹元植在記者會上表示：「我向國民提議，我們現在應迅速推動修憲。」他指出：「在經歷了違憲非法的戒嚴令以及（尹錫悅的）彈劾案後，公眾對於修憲緊迫性的共識前所未有地高漲。」他建議，配合總統遭罷免後必須在兩個月內舉行的總統大選，同時舉行修憲的全民公投。

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南韓憲法法院4月4日裁定，維持國會對尹錫悅的彈劾案，理由是他在去年12月3日短暫宣布戒嚴的行為違憲，此事件引爆了南韓數十年來最嚴重的政治危機。禹元植說：「國家混亂隨著憲法法院的裁決告終，但圍繞總統權力的破壞性衝突潛在風險依然存在。」他補充道，許多南韓民眾希望改變被稱為極端政治衝突根源的「帝王式總統制」（imperial presidency）。

蓋洛普韓國（Gallup Korea）上個月的民調顯示，有54%的受訪者支持修憲以改革總統制度，僅30%認為沒有必要。遭罷黜的尹錫悅則在週日表示，儘管已下台，他將「永遠與」那些為「自由和捍衛主權」而戰的支持者站在一起。

目前，代理總統韓悳洙與選舉委員會正考慮將6月3日定為總統大選日期。

南韓憲法上一次修訂是在1987年，當時引入了總統直接選舉制度，並規定總統任期為五年，不得連任。近年來，來自不同政治光譜的總統候選人普遍支持修憲，方案包括將總統任期改為四年、可連任一次，但在新領導人上任後，具體的修憲行動卻鮮有進展。

尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨正在研究可能的修正案，該黨的潛在總統候選人已提及禁止總統尋求超過兩個四年任期的想法。而目前最被看好的總統接任人選、主要在野黨共同民主黨黨魁李在明，也曾表達過類似觀點。這顯示限縮總統權力、改革任期制度，可能成為未來南韓政壇的重要議題。

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