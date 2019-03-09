教師法修正案 家長團體聯合呼籲：民進黨立委挺起來

2019-03-09 19:49

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院院會日前通過教師法修正草案，教評會審理不適任教師時，教師代表占比在2分之1以下，擔任學校行政職明列為教師義務，大專教師6年未升等得資遣等重大改變，立法院民進黨黨團主張爭議小的先審，引發家長團體極大反彈，全國各家長團體今天迅速發動連署，並發出聯合聲明，呼籲民進黨立委挺起來，堅持正向修法，以贏得人民尊重

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，3月7日行政院核定教師法後，獲得全國許多家長團體的肯定，但僅僅一天的時間，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲立委即發表妥協言論，令家長團體感到失望，家長團體提醒民進黨，既然完全執政，就該完全負責，行政院提出修法條文，民進黨立院黨團卻迅速予以否定，將使民進黨執政信用破產。

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱則表示，雖然教師團體對教師法修法有意見，但請不要忽略有更多的家長團體及關心教育的團體支持此次修法方向，民進黨黨團如果只取悅教師團體，則將失去更多人民的支持。

各家長團體對於教師團體提出的4大爭議有不同看法，針對草案第9條第3項，教評會平日組成實質並未改變，只是在處理不適任教師時增聘委員，使不具行政職教師比例少於半數。全國家長團體聯盟理事長彭淑燕認為，這不但可以紓解學校老師處理不適任教師時的壓力，也可以讓家長更信任不適任教師的處理程序，將大大減少校園紛擾。

至於草案第27條第1項第4款，違反限期升等而應予不續聘或資遣之聘約條款，家長團體認為是為了提升大專教育品質，保障學生學習權，在少子化的狀況下，此舉有利於學校招生，對大專教師有利無害。另草案第32條第1項第10款，教師有擔任行政職務之義務，家長團體主張，此為解決目前普遍存在的學校找不到行政人員之困境，協助學校解決問題，保障學生學習權，如果學校沒有行政人員而導致經營困難，相信家長也不會把孩子送進這樣的學校，所以這個條文修正也是在保障教師的工作權。

針對草案第35條，寒暑假返校之各項活動及總日數之辦法由中央定之。家長團體認為，主要是將現有規定法制化，以確保提升教師教學品質，也是保障學生受教品質。他們請立委們特別注意，上項條文內容乃是「各項活動及總日數之辦法」而不是「訂定總日數」，千萬不要被文字所迷惑。

聲明指出，家長團體完全支持此次行政院核定之教師法修正條文，慎重呼籲呼籲民進黨立委，請用肩膀挺全國學生受教權，支持行政院的修正條文，也就是支持全國家長，支持全國孩子。連署團體包括台灣家長教育聯盟理事長謝國清、全國家長團體聯盟理事長彭淑燕、全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱、全國高中高職家長會長協會理事長陳淑慧、社團法人台灣赤子心過動症協會理事長何美華、台灣全國媽媽護家護兒聯盟秘書長陳怡朱、台灣婦少權益關懷協會理事長梁美慧、中華民國學習障礙協會理事長李黛宜等以及各地方家長團體近50個團體。

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