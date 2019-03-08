政院教師法版本 全教產批損教師權益

2019-03-08 10:22

〔記者林曉雲／台北報導〕針對行政院院會昨天通過教師法修正草案，全國教育產業總工會今發聲明，理事長黃耀南抨擊，教育部不但未盡到身為全體教師大家長之義務，還放任行政院訂定戕害教師權益、傷害教師專業自主之修正案，是嚴重怠惰失職。

黃耀南表示，修正草案中有關處理不適任教師條例，降低教評會未兼行政或董事之教師代表比率，由原本的超過2分之1，改為少於2分之1。行政院認為此舉可降低外界對於不適任教師「師師相護」之觀感，但大多不適任教師案，並非「師師相護」，而是學校根本沒提不適任教師輔導機制，導致不適任教師一直留在學校，造成其他師生困擾。

全教產也認為草案損害教師的權利義務，黃耀南表示，教師法修正案第35修增訂，公立高級中等以下學校未兼任行政職務教師於學生寒暑假期間，除返校服務、參加研習、進修或教學準備等活動及配合災害防救所需之日外得不必到校；把現行返校服務等日數由需與教師組織協商改為授權中央主管機關訂定辦法，是剝奪教師合法合理的休假權益，教師於平常上課日並無合法特休假期。學生休寒暑假，也是教師合理合法的休假權益，教育部於法條中大玩文字遊戲，是嚴重損害教師權益。

另對於修正案第32條增加「為使學校校務順利運作，學校仍需由教師兼任行政職務，因此明定教師有擔任行政職務之義務」。黃耀南抨擊教育部不思如何減少不必要的行政業務、減少不必要的評鑑及公文往返；不思如何提高教師參與行政業務的誘因，卻用法律片面規定教師有擔任「行政職務之義務」，是本末倒置、倒行逆施。

黃耀南表示，所有先進國家均視教育為國家根本大業，教師是國家瑰寶。有良好的教學環境、尊重教師專業、提昇教師待遇，才能有良好的教學氣氛，也才能培養出優良的下一代公民，教師法修正草案是磨刀向現職教師，削減教師權益、增加教師負擔，是政府帶頭損害教師勞動權益，而目前全國教師組織主要是以工會形態在運作，草案未修正教師組織定義，在中央仍為由全教總會員高度重疊之全教會為主，教育部對全教產視而不見，亦應被譴責。

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