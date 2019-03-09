桃園護理之家爆群聚流感 4人證實罹A流

2019-03-09 13:41

［記者謝武雄／桃園報導］桃園區某護理之家於3月3日發現住民快篩A型流感病例，截至8日止，機構內共有4人快篩A型流感，其中還有2名照服員，市府衛生局昨天下午接獲通報後，立刻派員前往進行疫情調查，也要求機構務必落實流感防治措施，包含全面消毒、病患隔離等，將持續監控住民健康狀況至3月15日。

衛生局表示，疾病管制科人員進行疫調時發現，該護理之家對於4名快篩A型流感病患進行隔離，但依傳染病防治法第33條規定，護理之家負責人發現疑似傳染病病人時，應於24小時內通知，如未依規通報者可處1到15萬元不等罰款，由於該護理之家於3日就發現第一起快篩A型流感病例，為何未於24小時內通報，將通知說明。

衛生局也提醒，機構住民平日應多注意個人衛生及勤洗手、戴口罩，另機構內住民的活動場域應保持空氣流通，若遇有類流感症狀個案，應進行通報，並安排個案就醫，平時要加強消毒與監控量測體溫，對感染者進行隔離措施，提高流感疫苗接種率亦是最有效的方式。

由於最近寒流來襲、氣溫驟降，衛生局也呼籲民眾注意保暖，儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通的場所；另衛生所及合約機構仍存有流感疫苗，建議抵抗力較差的嬰幼兒、高危險慢性病患者及50歲以上成人，可儘速前往接種，衛生局防疫專線0800-033-355。

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