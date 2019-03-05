流感再增8例死亡 其中5例竟是中壯年

2019-03-05 15:09

〔記者林惠琴／台北報導〕國內流感疫情持續降溫，上週類流感門急診就診8萬6829人次，較前一週下降5%，但尚未脫離流行期，仍新增44例重症，以及8例死亡，其中，在死亡個案中，8例就有5例是50至64歲的中壯年族群，呼籲民眾不要輕忽、誤以為威脅只存在於嬰幼兒或老年人。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增8例死亡個案的年齡介於50至85歲，其中7例有慢性病史、6例為接種本流感季疫苗，病程多是發燒、咳嗽、肌肉痠痛後，出現呼吸困難、急促，併發肺炎，最後因呼吸衰竭而不治，從發病到死亡平均約10天。

疾管署副署長羅一鈞指出，8例死亡個案有5例是中壯年，提醒若有糖尿病、心血管疾病、慢性腎臟病等共病的患者，罹患流感容易出現併發症，尤其是心血管疾病，因流感併發肺炎可能造成原本的病況惡化，進而出現心肌梗塞、心律不整，有危及生命的風險。

疾管署統計，去年10月進入本流感季以來，共計661例重症有175例、約1/4是中壯年族群，63例死亡也有13例是中壯年族群。

羅一鈞也說明，預計3月中下旬，流感疫情才會脫離流行期，而目前公費流感疫苗剩餘量尚約有12.3萬劑，符合公費資格各年齡層中，以50至64歲成人接種率最低，僅17.9%，提醒要把握機會儘速接種。

此外，羅一鈞強調，目前雖然流感病毒仍以H1N1為主，但H3N2與B型流感有上升的趨勢，民眾不可大意，除了做好手部衛生外，出入人潮擁擠或空氣不流通的場所要落實呼吸道衛生及咳嗽禮節；一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，儘速至大醫院就醫，以降低重症與死亡的風險。

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