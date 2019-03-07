3人病房4人得流感 為恭醫院被控未妥善防疫

2019-03-07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市為恭紀念醫院遭病患爆料，指醫院未做好防疫隔離，導致三人病房中、四人被傳染Ａ型流感。醫院方面解釋，病患因肺炎及氣胸而住院，疑期間接觸其他流感患者染病，才傳染至全病房；衛生局獲報前往稽查，確認醫院於流感防疫措施皆合格，但後續會不定期抽查。

苗縣衛生局稽查合格

有病患於臉書社團「爆料公社」指控，指稱他在為恭醫院住院期間，疑受到同病房患者傳染Ａ型流感，而該三人病房、連同照護者共四人均「中標」，且病床距離皆僅十五至卅公分，又只有床簾相隔，質疑院方沒有做任何宣導或隔離措施，「若因被感染而引起併發症，只能自認倒楣？」

為恭醫院副院長沈建業表示，病患住院原因為肺炎、氣胸等，研判是住院期間接觸到其他流感病患，染病後回病房，陸續傳染給其他人，日前已通報疾管局調查是否為群聚感染；縣府衛生局疾病管制科長陳淑珠說，稽查後初判院方於流感期間防疫措施皆合格，但後續仍會不定期抽查。

沈建業指出，院內疾病傳染機率本就較高，因此皆依照疾管規定要求護理人員提醒病患、照護者「勤洗手、戴口罩」，病床距離也相隔一公尺以上，符合規定，未來將會加強醫護向院內人士宣導防疫觀念。

流感流行期 出入醫院應戴口罩

陳淑珠表示，目前仍在流感流行期間，全國已有六百一十七名流感重症患者、五十三人死亡，呼籲民眾前往醫院應戴口罩、進出勤洗手等，做好防疫措施自保。

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