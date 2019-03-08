聯醫仁愛護理之家爆流感群聚感染 院方：已5人確診

2019-03-08 10:38

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市立聯合醫院仁愛院區護理之家被爆流感群聚感染，聯醫今上午10時30分由仁愛院區醫務長陳淑廷說明，她表示，目前5人確診為A型流感，1名則在檢驗中，6名疑似類流感症狀的病患已接受抗病毒藥物治療，在用藥後皆已陸續退燒，逐漸康復中，聯醫也將會持續追蹤。

台北市立聯醫和平院區日前才爆發10多人流感群聚感染，已有2人死亡，如今仁愛院區護理之家也發生，民眾向媒體爆料指，仁愛院區護理之家至少有8人發燒，院方竟將流感患者轉入安寧病房、血液腫瘤科病房，質疑原本這兩個病房的病患本身免疫力低，這樣的安排根本罔顧他人性命。

北市衛生局、疾管局昨晚證實消息，並說明有6位護理之家病患出現發燒、呼吸急促等症狀，其中5人快篩為A型流感陽性，已送仁愛院區治療，尚未釐清感染源。

陳淑廷表示，仁愛院區護理之家本月4日主動通報北市衛生局有3人出現類流感症狀，目前有症狀的6人皆已接受抗病毒藥物治療，在用藥後皆已陸續退燒，逐漸康復中，未來將持續追蹤。

陳淑廷呼籲，流感潛伏期為1至4天，民眾若出現症狀，需立刻就醫，並加強標準防護措施及手部衛生，盡量在家休息，若要出門一定要戴上口罩。

至於將流感病患轉至安寧、血液腫瘤病房，陳淑廷解釋，院內皆為綜合病房，床位都是靈活運用，且這6名病患都住隔離房，有高規格的隔離措施，不會影響到其他病人。

媒體詢問這次接觸者共有幾位，陳淑廷表示，護理之家的工作同仁總數為75位，這些人都有預防性投藥。

此外，聯醫也說明，流感爆發時，聯醫採取措施、流程，包含為流感病人調整隔離房照護、單位環境進行全面消毒、配戴外科口罩並加強手部衛生、加強發燒監測、發現類流感症狀立即通報，同時依據標準作業流程嚴密管控，針對院內醫護同仁、住民及照顧者皆予預防性投藥。

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