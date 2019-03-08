鋒面影響週六全台溼答答 溫度回升南部上看29度

2019-03-08 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天受到鋒面影響，全台都是溼答答的天氣，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，並有機會下局部大雨，提醒民眾出門須攜帶雨具。明天各地氣溫也會明顯回升，中部以北及宜花高溫約24度，南部及台東可達29度。

預報指出，明（9）日受到鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。天氣風險公司表示，直到下週一仍有陣雨，但會逐漸減弱，預計下週二開始轉晴。

溫度方面，明天各地氣溫將會較明顯回升，中部以北、宜花高溫約21到24度，南部及台東約27到29度；低溫方面，中部以北及東北部約15、16度，其他地區約18、19度，早晚偏涼，記得外出多添件衣物。

紫外線方面，明天高屏和台東為高量級，其他地區為中量級。

空氣品質方面，北部、竹苗、宜花東、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門為「普通」等級，其中金門受中國東南沿海污染影響，高屏則位在下風處，風速稍弱且降雨情況不明顯，局部時段可達橘色「對敏感族群不健康」等級。

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