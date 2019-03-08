高市連2天降雨 高屏溪流量不增反減

2019-03-08 00:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一連2天降雨，可惜都下在市區，對水情沒有幫助，高屏溪流量不增反減，水公司持續以伏流水因應，由於這波鋒面會持續至周日，水利署將持續人工增雨，若本周降雨不如預期，將停止「南水北送」，改由台南支援高雄用水。

值得一提的是，高屏溪近來驚傳野鳥大量死亡事件，民眾擔心會影響飲用水品質，水公司七區處掛保證不受影響，強調發生地在高屏溪下游，已靠近出海口，而民生用水取水口位於高屏溪上游，絕對不會影響飲用水品質。

七區處指出，取水口設有水質監測儀器，每日24小時全天候監看，近來均未發現異狀，且水質檢測自我要求高標準，檢測飲用水水質標準68項、揮發性有機物21項，還新增新興污染物檢測，市府環保局則每月定期檢測，確保飲用水安全無虞。

高市每日所需民生用水110萬噸，一連2天久旱逢甘霖，可惜雨量都下在市區，且降雨量不大，對水情沒有幫助，高屏溪流量持續下探到每秒10.8立方公尺，而高雄與台南共用的南化水庫也未進帳，水公司持續動用伏流水，支援高雄的民生用水。

氣象局評估華南雲雨帶南移，預期南台灣會有明顯降雨，將持續下到本周六、日，水利署將持續於高雄甲仙攔河堰及南化水庫等4地，把握機會實施人工增雨。

水利署表示，目前高雄每日支援台南清水5萬噸，若這波降雨未改善水情，將停止「南水北送」，高雄清水不再支援台南清水，將改由台南每日支援高雄5萬噸清水，也會檢討燈號加嚴應變。

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