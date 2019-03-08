北台灣濕冷到週日 吳德榮：下週一、二回暖轉乾

2019-03-08 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕昨夜是這波強烈冷氣團影響期間最冷的時段，今晨起冷空氣將逐漸減弱，氣象專家吳德榮表示，今明兩天雲多降雨，氣溫回升緩慢，北台灣仍偏濕冷，直到下週一（11日）西半部轉乾回暖，天氣才逐漸好轉。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，昨晚至今晨各地氣溫探底，新北富貴角9.6度，五股也只有10.3度，台北市氣象局則出現12.1度低溫，符合此前預測的12度。今天白天開始，冷空氣逐漸減弱，但氣溫回升幅度緩慢，北台灣依舊濕冷。

吳德榮表示，週日（10日）鋒面及新一波冷空氣再度南下，北台灣氣溫又降，持續溼冷天氣；下週一白天起氣溫漸升，西半部轉乾，不過山區與花東地區仍有局部短暫降雨機率；下週二（12日）各地多雲時晴，白天明顯回暖，但清晨仍因輻射冷卻作用影響，氣溫低，日夜溫差大。

吳德榮總結指出，濕冷多雨的天氣型態將持續至週日，一波波降雨時大時小，有時也有雷雨胞發展，伴隨雷擊、強風及瞬間大雨等劇烈天氣，提醒民眾在這段期間出門宜攜帶雨具，並多注意氣象局發布的最新資訊。

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