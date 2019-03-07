雨也沖不掉！中國超濃污染物來襲 北台灣一片橘紅

2019-03-07 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕受強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，東北風挾帶輕微境外污染物，今天北部及竹苗地區污染物濃度較高，晚間7點後台北地區幾乎全達「橘色提醒」等級，其中富貴角和古亭更達到對所有族群不健康的「紅色警示」等級，提醒民眾外出應戴口罩多加留意。

依據環保署空氣品質監測網顯示，晚間7點後台北地區共有18站監測站為「橘色提醒」等級，包含淡水、林口、菜寮、新莊、板橋、土城、三重、萬華、永和、新店、大同、士林、中山、松山、汐止、基隆及萬里，而富貴角和古亭則為「紅色警示」等級，對所有族群不健康；桃竹苗地區也多來到「橘色提醒」等級；馬祖及金門則為「紅色警示」等級。

環保署說，這波境外污染物讓北部空氣品質快速惡化，估計要到今晚深夜後才會緩解，明天全台空氣品質就會改善，多為「良好」至「普通」等級。

至於為何雨除作用不明顯，天氣風險公司分析師吳聖宇則指出，這波中國來的境外污染是「由北往南」移入，不僅速度快濃度也高，而雲雨帶則是「由西向東」移動，因此在污染物移入前才沒有足夠的時間進行雨除。

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