又有2波冷空氣！ 一張圖秒懂濕濕冷冷還要持續多久

2019-03-07 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕今（7）日氣溫早晨北部低溫僅13度，降雨不斷，而今晚到明天（8日）清晨，將會是這波冷空氣最冷的時候，天氣又濕又冷；為了讓民眾了解這樣的天氣還要持續多久，中央氣象局也特地製作圖表，指出未來7日天氣型態的變化趨勢。

中央氣象局今日在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」分享了未來7日天氣趨勢圖，表示未來受到兩波冷空氣影響，加上華南雲雨區及鋒面帶來水汽，濕冷天氣將持續到下周日，直到周一才會因為大陸冷氣團後頭下來的乾空氣，開始撥雲見日、開始轉乾。

氣象預估，周六（9日）白天雨勢會稍微緩和，但是一到下午、晚上，又有一波集中的雨勢來報到，這波降雨不但會比較激烈，還會伴隨一些強對流、雷雨發生。

此外，周六晚上到周日（10日）這一段雨勢過去後，又會受到另外一個冷空氣的影響，儘管溼答答的天氣告一段落，但水氣少的時候雲少，輻射冷卻之下，周一（11日）、周二（12日）還是會感覺很冷，預估台北市低溫也僅14度左右。

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