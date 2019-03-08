6縣市大雨特報！ 北部最低溫僅10度明稍回溫

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，昨晚到今（8日）清晨受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，北部少數區域溫度僅10度左右。此外氣象局於宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、台中市、花蓮縣、南投縣發布大雨特報，多處地區發布陸上強風特報。
氣象局表示，今晨台南以北、宜蘭、花蓮低溫實際觀測到的低溫僅11到14度間，北部少數區域氣溫僅10度左右，台東及高雄也僅15至17度，屏東19度附近，白天中部以北及宜蘭、花蓮氣溫多在20度以下，南部及台東約22至25度。天氣方面，華南水氣持續移入，各地有斷斷續續的降雨，中部以北及東北部降雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，若水氣及氣溫配合得宜，3000公尺以上的高山有下雪的機會。
氣象局預估，週六（9日）冷氣團減弱，各地氣溫稍回升。但鋒面逐漸接近水氣仍多，中部以北及東北部仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。週日（10日）鋒面通過，各地都有降雨。下半天大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫又會下降。
空氣品質方面，8日北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，高屏空品區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，局部區域短時間可能達橘色提醒等級。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|9 ~ 16
|11 ~ 21
|17 ~ 24
|14 ~ 20
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氣象局於宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、台中市、花蓮縣、南投縣發布大雨特報，多處地區發布陸上強風特報。（圖擷取自中央氣象局）
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今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）
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今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）
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今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）
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