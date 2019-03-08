苑裡市場浴火重生 部分登錄為歷史建築

2019-03-08 21:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公有零售市場去年9月中清晨失火，700平方公尺、84個攤位付之一炬。有攤商向苗栗縣政府文化觀光局申請列為古蹟，今天下午文資審議，確定苑裡公有零售市場部分建物具歷史價值，登錄為歷史建築。

文觀局說，苑裡公有零售市場去年10月指定為暫定古蹟，調查研究發現，苑裡公有零售市場可追溯至清朝治理時期，於1943年日治時期重建為市場，見證過往庶民生活，具備重要歷史記憶。登錄為歷史建築的範圍，包括据賣所建築本體、市場本館沿街現存牆體及別館山牆等部分。

苑裡鎮長劉秋東說，苑裡公有零售市場確定部分登錄為歷史建築，未來重建時將考量規劃新市場與歷史建築如何共存，讓經濟發展和歷史建築結合，例如如何設置合適空間展出剩餘遺跡，成為苑裡鎮民共同記憶。

劉秋東說，會與攤商、居民與文觀局等單位舉辦說明會，聽取各方意見，並努力爭取經費重建市場。文觀局也說會賡續向中央單位爭取各項計畫經費，保留珍貴在地歷史與記憶。

推動苑裡市場保留為歷史建築的返鄉青年組織「苑裡掀海風」認為，去年列為暫定古蹟後，發掘出更多關於市場真正的過往記憶，彌足珍貴，期待未來苑裡鎮公所重建時能夠仔細思考如何新舊並存。

苑裡掀海風說，苑裡鎮去年被票選為全國經典小鎮第一名，未來公有零售市場如何在包含歷史建築的狀況下重建打造出新苑裡鎮門面，相當於走在歷史的十字路口。

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