軍方首度主動提報 高雄鎮海樓登錄歷史建築

2019-03-07 13:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕位於高雄左營軍區的鎮海樓，日治時期是日本海軍高雄警備府，今年1月軍方首度主動提報，申請鎮海樓登錄為歷史建築，經文資委員開會決議後，一致同意登錄為歷史建築，為這棟至少有70年歷史的建物帶來新生與榮光。

高市文化局表示，原日本海軍高雄警備府（左營海軍鎮海樓）約於1941年興建，1943年日本軍方發布左營軍港定為高雄要港，將右沖、廍後、左營、菜公、新庄子等區域編列為要港區域，並將原設於澎湖馬公的警備府遷至高雄，設置高雄警備府，鎮海樓是當時日本海軍在台灣最高指揮所。

戰後，鎮海樓曾作為海軍總司令部，幾經變遷，後由海軍教育訓練暨準則發展指揮部（簡稱教準部）使用迄今，從日治時代到戰後的今天，鎮海樓一直是台灣海軍的核心樞紐，其存在格外具有歷史意義。

今年1月，文化局接獲軍方海軍教準部主動提報，申請鎮海樓登錄為歷史建築，經高市府召開審議會並辦理現場勘查，文資委員均肯定本棟建物具有文化資產價值。文化局代理局長王文翠表示，軍方首次主動積極提報所轄建物進行文化資產登錄及保存的案例，軍方前瞻性的思維，足為其他公部門表率，希望能藉此案例讓三軍致力文化資產保存。

鎮海樓這棟日治時期建物及周遭軍事防空設施保存維護的相當良好，並且規劃製作建物本身及海軍發展史之特別展示，內容詳實，深具軍事歷史教育意義，但建物位於海軍基地內，無法開放民眾自由進出參觀，文化局也將規劃與軍方及教準部合作，辦理高雄軍事文化資產探索之旅，共同攜手豐實本市軍事文化資產之底蘊，讓更多人認識與了解城市發展的歷程。

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