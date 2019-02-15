新竹日本海軍六燃廠 2棟觸媒工場登錄歷史建築

2019-02-15 18:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市文化局文資審議委員會今天審議新竹六燃廠觸媒工場5棟建築的文資身分，一致決議編號第9及第11號建築物所用木桁架陸樑為雙根料具特色，登錄為歷史建築，這也是竹市第25處歷史建築，編號7、8、10等建築的木磚等材料，則應保存再利用。

文化局說，新竹市日本海軍第六燃料廠觸媒工場，任務是生產觸媒，即合成異辛烷製程中所需的催化劑。觸媒工場房舍是磚造建築雙披水斜屋頂，木構屋頂長邊南北向，土地所有權人為國防部軍備局、國防部政治作戰局、財政部國有財產署和新竹市府等4個單位，目前建物由軍備局管理。

文化局說，這次審議中，委員認為，日本海軍第六燃料廠觸媒工場是日本在二次大戰末期興建，當時物資匱乏，多利用小型木料併組成大跨度的工廠所需大空間，建造型式頗具特色，是台灣少數僅存二戰時期軍事工業遺跡。

此區建物共同特點是大跨距、無中柱，是較少見的式樣，其中，編號9、11所用木桁架陸樑為雙根料，較具特色，委員一致決議這兩棟登錄為歷史建築，編號7、8、10號各棟的木磚等材料，應予保存再利用。

文化局已將新竹六燃廠的大煙囪及屋中屋等眷舍登錄為歷史建築，觸媒工場廠區的文資審議，委員們現勘了解屋況，地方文史工作者和市議員都前來關心。

文化局說，已爭取文化部補助經費8830萬元，將辦理新竹日本海軍第六燃料廠全區先期規劃、保溫睦鄰駐站計畫、原六燃遺存設施調查研究計畫案等多個案子。

另外，內政部住都中心將在觸媒工場廠區範圍主導「新竹市建功高中南側都市更新案」，並規劃約0.5公頃公園、綠地、廣場等都市開放空間，預計投入總開發金額137億元。都發處說，中央針對都更案會兼顧文資保存與公共服務機能。

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