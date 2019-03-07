傻眼！苗栗老街花300萬鋪新路 一夕被毀

2019-03-07 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕以土角厝和矮磚房聞名的苗栗縣苑裡鎮房裡老街，由於路面地磚長期毀損有凹陷，時常發生民眾摔車意外，苑裡鎮公所特別向縣政府爭取300萬經費，不料承包商1月中旬才剛鋪好路面、水泥未乾時，半夜被人騎車輾過，留下長達20和40公尺的2條輪胎痕，最後包商認賠，自掏腰包30萬元重鋪。

今年1月中旬就有民眾發現，苑裡房裡老街的地面鋪設工程尚未完工，還未完全乾透，就被人騎車輾過，留下好幾條條胎痕，在臉書社團《苑裡串起來》呼籲其他民眾要有公德心，施工期間行駛鄰近其他道路，事件引發網友關注。事隔1個月後，苑裡鎮長劉秋東在該社團PO文說，廠商已經願意重新鋪設紅磚路，再次呼籲鄉親們千萬別再強行通過，請務必繞道而行。

《蘋果日報》報導，劉秋東去年擔任縣議員，有民眾向他陳情房裡老街的地磚有多處凹凸不平，導致民眾時常摔倒，劉秋東才向縣政府爭取300萬元，並由縣府水利城鄉處發包。儘管成功要到經費，發包過程卻經歷6次流標，今年1月17日包商才鋪好的水泥壓花路面，隔天半夜就遭人騎車碾壓，留下數條輪胎痕。

報導提到，由於水泥鋪面需費時約7小時才能完全乾透，承包商特別在路面兩邊都用紐澤西護欄封住，但還是遭人騎車闖入。承包商事後調閱監視器，應為2名騎乘電動機車的外籍勞工造成，但由於身分不明難以追究，且工程尚未驗收，最後認賠30萬重新鋪設道路。

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