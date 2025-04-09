「剴剴案」惡保母劉彩萱姊妹又涉虐2童 首度開庭多不認罪有意調解

保母姊妹劉彩萱（右二）、劉若琳（左二）涉虐死幼童剴剴，又被控凌虐2名男嬰成傷被起訴，台北地院今天開庭。（資料照）

2025/04/09 12:04

〔記者張文川／台北報導〕台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹，涉嫌聯手虐死1歲男童「剴剴」，台北地檢署去年起訴，台北地院審理中；檢方追查，這對姊妹還涉虐待另2名幼兒，以綑綁四肢、逼還不會走路的1歲男嬰蹲馬步、不勤於換尿布致男嬰肛門嚴重紅腫、水泡掉皮、潰爛等，北檢今年1月再依凌虐、傷害、強制等罪嫌起訴2女，台北地院今首度開庭，妹妹劉若琳全面否認犯罪，姊姊只承認對其中一童犯強制罪，姊妹都向法官表示有調解意願，庭訊短短5分鐘即結束。

今日是由「審查庭」法官審理，聽取被告是否認罪，以及對調解的態度，由於2女的大多罪名皆不認罪，且尚有諸多事實待爭執與調查釐清，全案未來可能將移送「審理庭」法官詳細審理，因此今日庭訊僅5分鐘就結束，訊後將2女還押台北看守所。

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姊姊劉彩萱否認對潘姓男嬰的犯行，僅承認對蔡姓男嬰觸犯妨害自由之強制罪，但不認傷害、凌虐他；妹妹劉若琳則全部都不認罪，認為2童傷勢不是她造成的，也沒有凌虐或強迫男嬰做不合理的事。法官問有無調解意願，2女都說有意願。

北檢指控，被害的蔡姓、潘姓2名男嬰，當時各為1歲、5個多月大，劉氏姊妹自2023年4月起與其中一名的家長簽立在宅托育服務契約，自2023年4月起每週一至五白天全日照護男嬰，每月收取2萬8500元；另一男嬰則是經由兒童福利聯盟文教基金會媒介，由劉若琳與家長簽全日照護約，由兒福聯盟支付每日1千元照護費。

2女照護2嬰時，竟又聯手施以凌虐，2023年9月，劉若琳放任1歲幼兒用腳抵住5月男嬰的頭部，強拉取他掛在脖子上的奶嘴掛繩，反覆用力勒緊脖子，甚至還有彈眼、鼻子、臉部及頸部等處，小男嬰因痛楚、驚恐而嚎啕大哭，劉若琳竟不阻止，反而在旁以戲謔態度錄影；同年10月29日，劉彩萱拿布條將小男嬰的雙手反綁在餐椅背上，雙腳綑綁在餐椅上。

起訴指，同年9月12日，劉氏姊妹明知1歲男嬰還沒學走路、無法站好，竟將他的雙腳打開，讓他一腳跨站在椅子上、一腳蹲馬步站在地上，讓他上下不得，男嬰驚嚇、嘶吼喘氣、轉頭求助時，仍放任不管；甚至不勤換尿布，經醫師提醒後仍不改善，導致男嬰肛門口嚴重紅腫、水泡掉皮、潰爛。北檢今年1月20日起訴2女。

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