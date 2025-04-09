穿制服竟也可買到菸！ 實測近3成店家賣菸不查證件

衛福部國民健康署今（9日）公布最新調查，發現全台近3成（26.9%）菸品販售業者未查驗證件，就直接販售菸品給疑似未滿20歲的年輕人。（記者邱芷柔攝）

2025/04/09 11:59

〔記者邱芷柔／台北報導〕「菸害防制法」2023年3月22日修法上路，明定「不得供應菸品給未滿20歲的消費者」，實施至今已滿兩年，仍有不少破口，衛福部國民健康署今（9日）公布最新調查，發現全台近3成（26.9%）菸品販售業者未查驗證件，就直接販售菸品給疑似未滿20歲的年輕人，其中以檳榔攤違規率達38.6%最高。

國健署委託消費者文教基金會於去年5月至11月進行全國22縣市「喬裝測試」，由年滿20歲的工讀生穿著高中制服，前往854家菸品販售場所試買菸品。結果顯示，每4間店就有1間未查驗身分即販售。

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違規率依場所類型，檳榔攤最高（38.6%），其次為一般商店（26.9%）、連鎖超市及大賣場（23.4%）、連鎖便利商店（21.5%）。近10年來，連鎖便利商店的不合格率均低於3成，2024年較前年下降1.3%。連鎖超市或大賣場的不合格率則上升4.3%，檳榔攤下降4.6%，一般商店下降5.7%。

進一步細看各業者表現，調查發現，連鎖便利商店中，統一超商不合格率為16.7%、全家便利商店12.1%，表現相對穩定，不過OK超商、萊爾富違規率則分別高達33.3%、33.9%，明顯高於平均。至於連鎖超市或大賣場，全聯不合格率為23.7%，美廉社為12.7%，相對較低，但家樂福、小北百貨的違規率則分別達40%與35%，違規情況明顯偏高。

消基會秘書長陳雅萍指出，近3年違規率從2021年的33.2%降至2024年的26.9%，整體呈下降趨勢。但她提醒，儘管85%的店員已知販售菸品年齡提高至20歲，真正做到查驗證件、拒賣的比例仍偏低，尤其店員流動率高的都會區便利商店，更需加強新進人員訓練。

依規定，違法供菸給未滿20歲者，最高可罰25萬元。去年各地衛生局針對違規業者共開出134張罰單，總罰鍰達115萬元。國健署副署長賈淑麗強調，販售菸品必須落實「問年齡、查證件、告知法令」三步驟，消費者拒絕出示證件時，業者應直接拒賣。她也呼籲，不合格率偏高的業者應主動強化訓練，政府也將加強稽查，提升法規遵從率。

國健署委託消費者文教基金會於去年5月至11月進行全國22縣市「喬裝測試」，由年滿20歲的工讀生穿著高中制服，前往854家菸品販售場所試買菸品。結果顯示，每4間店就有1間未查驗身分即販售。 （國健署提供）

國健署最新調查，販菸場所不合格率，檳榔攤最高（38.6%），其次為一般商店（26.9%）、連鎖超市及大賣場（23.4%）、連鎖便利商店（21.5%）。（國健署提供）

連鎖便利商店中，統一超商不合格率為16.7%、全家便利商店12.1%，OK超商、萊爾富違規率則分別高達33.3%、33.9%。（國健署提供）

連鎖超市或大賣場方面，全聯不合格率為23.7%，美廉社為12.7%，家樂福、小北百貨的違規率則分別達40%與35%。 （國健署提供）

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