浴火鳳凰！菜市仔音樂會 重現苑裡市場活力與溫度

2019-03-02 21:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕超過一甲子歷史的苗栗縣苑裡鎮公有市場，在去年9月中旬一場火災中，700平方公尺、84個攤位付之一炬，讓許多人不捨。在地青年今天號召攤商舉辦菜市仔音樂會，攤商大合唱訴衷情。

主辦活動的返鄉青年組織「苑裡掀海風」說，市集主要邀請被燒掉的市場攤商回來市場擺攤，重溫往昔繁華，也希望透過活動讓部分心情悶悶不樂的攤商走出戶外，回到以往熟悉的環境，感受眾人的支持。

苑裡公有市場燒毀後，有攤商認為公有市場擁有百年歷史，向苗栗縣文化觀光局申請列為古蹟，目前仍處於文資審議程序中，而公有市場未來何去何從，也是苑裡人關注的焦點。

苑裡掀海風成員劉育育說，舉辦音樂會的出發點，除了重溫老市場風情，目前苑裡鎮票選為經典小鎮第一名，希望透過音樂會邀請眾人想像苑裡經典小鎮的發展，以及是否能從菜市場開始做起。

音樂會中也分享台灣其他曾被燒毀的菜市場活化利用案例，以及國外菜市場透過建築規劃設計的成功案例。

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