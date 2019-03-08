不是暖冬嗎？彰化再傳禽流感 今年2起只相距600公尺

2019-03-08 18:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕再傳禽流感！彰化縣今年傳出第二起禽流感，但與第一起相距只有600公尺，兩場都是土雞場，同樣都是確診為H5N2亞型高病原性禽流感，兩場飼養規模都在3萬隻左右。彰化縣動物防疫所所長董孟治強調，H5N2病毒比較不怕熱 ，全年都可能有零星發生的機會！

董孟治說，4日接獲通報，獲知大城鄉一土雞場有雞隻異常死亡情況，昨天確認感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，連夜展開撲殺清場與消毒工作，共撲殺3萬3400隻土雞。

董孟治指出，由於上個月爆發今年彰化縣第一起禽流感，就是在大城鄉土雞場，鄰近一帶屬於高密度土雞場，隨即就在周邊半徑1公里內的養禽場，進行為期3個月的主動監測，這次爆發第二起的禽流感，則是業者主動通報。

今年暖冬仍傳出禽流感，董孟治說，以往的觀念認為天氣冷才會有禽流感，但H5N2病毒比較不怕熱，因此，台灣近年來發現，全年都有零星發生的可能機會，飼養業者仍要注意管理，才能有效防範。

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