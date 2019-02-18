雞蛋荒又爆禽流感 彰化3萬多隻土雞「安樂死」

2019-02-18 18:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕真的是雪上加霜！國內爆雞蛋荒，雞蛋變貴，無奈，嚴重威脅雞隻生命的禽流感又來攪局，彰化縣動物防疫所今天證實，大城鄉1處土雞場的雞隻感染了H5N2亞型高病原性禽流感病毒，全場3萬2540隻土雞，全部經由人道撲殺的處理方式結束性命，形同「安樂死」。

所長董孟治說，動防所於2月13日接獲大城鄉1處大型土雞場通報，場內雞隻出現異常死亡情形，陸續死亡340隻，動防所隨即進行移動管制，並採病雞檢體送畜衛所檢驗，昨天（17日）檢體報告出爐，確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員昨日周日和今天上班日，以2天時間完成全場撲殺雞隻和環境消毒工作。

今年天氣偏暖，天氣不若往年有寒流來襲，不過，早晚氣溫冷熱溫差大，人容易感冒，動物對抗病毒的免疫力多少受影響，動防所呼籲養禽場業者，注意雞隻活動力，採平地飼養者，若連續2天，雞場每天死亡率大於或等於0.4%，也就是1000隻中連續2天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻；籠飼飼養者及白肉雞場，1000隻中連續2天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻，就要主動通報。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/