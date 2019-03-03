前WHO秘書長稱中國防疫引領全球 香港網友諷：吃雞吧

2019-03-03 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人民政治協商會議第13屆全國委員會第2次會議今天下午在北京開幕。政協委員、前世衛總幹事陳馮富珍表示，中國在傳染病的防控系統與能力上「引領全球」，不過該言論遭大批香港網友批評，「開口講大話」。

根據《中國政協新聞網》報導，有媒體提問，近年中國在參與全球傳染病防控方面做了哪些工作。陳馮富珍表示，在當今全球化的時代，「應對這些突發的重大疾病，例如非典流感、禽流感，還有非洲的伊波拉，都需要國家每一個地區建立自己的能力、自己的系統，就是防控的能力與系統。在這方面我國是引領全球的。」

陳馮富珍還聲稱，「中國在過去也體現了大國的擔當，尤其是在全球衛生安全這方面做了大量的工作」。她聲稱，「從某種意義來說，這就是世界衛生組織承認我國水平已經是世界一流了。」

不過，她的發言聽在1997年禽流感重災區的香港網友耳朵中，恐怕就不是那麼一回事了。

香港網友批評陳馮富珍「開口講大話」。「豬瘟症不是在中國？SARS不是在中國？假疫苗不是中國生產？」有網友諷刺中國的非洲豬瘟和假疫苗「引領全球」。也有網友表示，「同時間全球被攪到雞毛鴨血，全因中國隱瞞疫情」。 網友紛紛諷刺，「當年日日食雞搞到你家發雞瘟」，「養雞珍千日用在今朝」，「珍姐只是中國養的一隻汪汪」。眾多留言批評聲浪中，也有網友說，「算把啦，繼續吃雞算啦」。

1997年陳馮富珍擔任香港衛生署署長，當時禽流感疫情還沒有全面失控，她曾發言宣稱，「我天天都吃雞的，大家不必害怕。」，但是不久禽流感在香港全面爆發，她因此被批評誤導公眾，隨後香港政府下令撲殺香港全部家禽，她也因此獲得「雞珍」的綽號。SARS期間她也遭批未能夠及時採取有效措施防止疫症蔓延，甚至以「國家機密」為由拒絕公布疫情資訊，遭到香港人廣泛的批評。

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