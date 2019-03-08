想收藏「海之女神」白天與黑夜？台灣燈會明信片加印中

2019-03-08 16:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣燈會雖已結束，但話題持續延燒，其中最受歡迎燈飾之一的「海之女神」，當時每天限量限款贈送參觀打卡民眾的明信片，以光柵效果讓人可以一次看盡女神的白天與黑夜，燈會期間就已缺貨，燈會結束後更不斷有網友敲碗想要，屏東縣府已決定加印。

該套明信片一套4張，是由屏東縣政府社會處委託國立屏東大學文化創意產業學系設計製作，其中光柵版只要上下移動，即可看到「海之女神」白天與晚上的不同風情，刮刮卡則是可用刮棒在全黑的卡片上刮出「海之女神」的樣貌，為她換上金裝，至於立體版可以讓女神站起來，夜光版讓在黑暗中也能透過螢光效果看見女神。

前幾天屏東縣潘孟安縣長在臉書直播，暢談舉辦燈會的點滴和心情時，特別秀出這款明信片，一時之間好多電話湧入縣府，詢問哪裡可以買？縣府因此決定加印因應，加印之後要如何處理則還在構思中。

屏大文創系主任葉晉嘉表示，當時考量「海之女神」主燈設置在國際燈區，為方便新住民及參觀民眾把明信片寄給海外親友，可行銷台灣和屏東，這款明信片足足構思2個月，在燈會試營運前，他以長鏡頭在大鵬灣賽車場看台的最上面，花4個小時守候完成拍攝，並立即付印製作，初版只印製5000套；除感謝縣府提供機會，也要感激「海之女神」原創作者王文志老師的授權創作。

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