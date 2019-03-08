七股漁民反對漁電共生 要求排除台61以西魚塭

2019-03-08 15:16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市七股區沿海養殖居民自救會百餘名漁民與市議員陳昆和今天在台南市議會召開記者會，並拉起「漁電共生害死漁民」抗議布條，反對將七股優良漁業生產環境劃入發展太陽能光電的區域，要求排除台61以西範圍的魚塭，議長郭信良也出席聲援。

三股里長黃仙立及養殖漁業者表示，30年來七股經歷了七輕開發案、燁隆大煉鋼廠、垃圾掩埋場等，皆由七股居民用生命擋下了污染產業，才擁有台灣西岸最沒有被工業污染的土地，得以繼續從事水產養殖，並提供優良棲地予瀕臨絕種的黑面琵鷺來台渡冬，進而營造了生態旅遊，帶動了地方的觀光產業效益。

如今台南市政府在未確認太陽能產業設施及管理過程，不致污染養殖漁塭及影響七股潟湖水域環境與黑面琵鷺等保育鳥類生態之前，即任由太陽能業者，大動作進行種電行為，置台灣西半部最乾淨的養殖水域於不顧，將繼濱南案之後，再度掀起大規模抗爭運動。

他們要求台南市政府應先提出台南市漁電共生設置管理自治條例，供「台南市漁電共生工作小組」討論，並召開公聽會聽取社區居民及養殖漁民心聲，再送入議會審議。有關七股漁電共生計畫範圍，應排除台61以西範圍，台61以東地區須排除生態熱點。

另外，自救會也要求市政府在推行「漁電共生」政策上，應保障已長期承租土地進行養殖漁民權益，售電期滿太陽能板回收機制及管理方式也應一併納入規範。

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