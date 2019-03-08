明早這場抗爭很浪漫 不用白布條改派音樂上場

2019-03-08 10:07

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮鄉親卯足全力反對宏關發電廠，繼透過脫口秀的全國性節目發聲後，明天早上9點到11點，在關西鎮的縣定古蹟太和宮前廣場又將有抗爭的造勢活動，但是這場活動除了音樂、歌聲之外，沒有白布條和慣見的激情嘶吼，只準備在「打幫你」樂團的歌聲中，要傳述關西人對自己家自然環境鄉的愛戀。

這場名為「反電廠音樂會」的非典型抗爭活動，是由新成立的「新竹縣關西環境守護協會」所主辦策劃，當地的關西鎮藝術小鎮協會贊助演唱費、鹿江文教基金會贊助音響費、長鑫廣告公司贊助海報印刷、鎮代彭兆銘贊助宣傳車、關西鄉土協會負責場地佈置！

這是一場集合眾人之力、大家有錢出錢有力出力共同促成的音樂會，邀請到去年在雙十國慶中，代表客家人表演的創作歌手劉阿昌和「打幫你」樂團來演唱。

當然期間也會讓很多鄉親上台發表他們反電廠的想法，顛覆傳統對抗議一定悲情、驚心動魄、甚至非理性的刻板印象。

主辦單位表示，他們想要藉著這個活動，讓市場大媽、大叔、哥哥、姊姊們更了解宏關電廠事件。

希望能匯聚更多的關心和支持，大家一起繼續開心奮鬥，為守護家園歡喜拚下去。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/