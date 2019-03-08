反宏關電廠 關西鎮長嗆「想蓋就比照深澳模式辦公投」

2019-03-08 09:23

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮民反對宏關電廠態度堅定，原本一度考慮行政一體而喊出「行政中立」的鎮長劉德樑打破前述堅持，也以「我站在民眾這一邊」表明心跡！但他也強調，作為一個行政首長，他尊重國家政策，所以提出「宏關設廠比照深澳模式，舉行公投決定！」

反宏關自救會會長、關西東平里里長鄧光明說，關西鎮長就是關西鄉親的大家長，現在他講話了，大家什麼也不用再講了。宏關電廠的業者後續也不用再開什麼說明會，因為沒有什麼好說的。

不過也有鄉親認為，反宏關的連署，光是關西鎮的民眾，從2月18日起到昨天為止就已經破5000人連署表達反對，這就已經是民意的展現，政府相關部門應該看得很清楚關西人的想法，宏關設廠別說不用再談，就是公投也是多此一舉！

更何況如果真的舉行公投，還必須把龍潭、新埔、甚至芎林等也會受到影響的鄉鎮民眾納入考量，並非只有關西鄉親而已。

宏關電廠業者昨晚在低溫冷雨中，於廠址所在的東平里，借用東平社區活動中心舉辦相關的說明會，吸引2、300人到場關心，不過因為鄉親的反對立場堅決，整個說明會不到半小時就有一半的人隨著鎮長劉德樑離去而散去，再過約20分鐘就草草結束。

業者一開始先試圖說明他們的設廠規劃、對地方擔憂的環保問題對策、以及後續可能的回饋方案等。但是才開始簡報10幾分鐘，台下就有許多鄉親開始無法忍耐地鼓譟起來。

有人說「講什麼、聽不懂啦！」，有人用客家話說「拜託你們講客家話好嗎？」最後有人乾脆高喊「宏關電廠滾出去、我們不歡迎」！

自救會副會長兼發言人、石光里里長嚴盛任見狀起身接棒「開槍」說，謝謝宏關的口才那麼好，但隨即話鋒一轉問「我們在場的，有沒有人贊成他蓋？有的人舉手！」

在台下一片聲嘶力竭的「沒有」聲中，嚴盛任繼續抨擊宏關「講得天花亂墜，你到別的地方去，我們不要，你們也不用跟大家解釋！」隨即轉身跟鄉親說「大家繼續加油，為後代做事情。」獲得在場鄉親熱烈的掌聲。

業者見簡報中斷，民眾情緒激昂，因此轉請鎮長劉德樑先說話，但劉德樑一掃曾經高舉的行政中立態度，強調他站在行政的立場固然尊重國家政策，但對於地方民眾的反對立場還是跟民眾站在一起的，脫口說出「我堅決反對！」之聲，立刻獲得在場者肯定。

他受訪說，宏關早在2007年過後就陸續通過環評和第1次環差審查，這次會來地方開說明會是因為第2次環差審查被要求才來的，那麼為什麼以前沒有呢？

他強調，昨晚沒法到場的鄉親不代表就是支持宏關發電廠，如果國家的政策既定，那麼他要求比照深澳電廠的模式，用公投的方式決定，公投結果反對者多的話，宏關就別蓋了。

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