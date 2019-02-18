關西發起5千人連署反對宏關電廠 質疑鎮長神隱

2019-02-18 10:20

［記者黃美珠／關西報導］今天早上數十名反宏關發電廠的民眾齊聚關西鎮公所，爭取鎮長劉德樑連署反宏關，並請劉德樑協助在本週四、21日，在公所召開里長說明會，讓更多鎮民了解宏關發電廠一旦設立後對關西的傷害。

只是鎮長劉德樑始終以作爲行政首長，他須維持行政中立為由委婉表達無法連署，並臨時以参與太和宮廟會迎神爲由，早上改由主秘王仁炳代表他接見陳情的鄉親，引發不少在場者不滿。

關西「還我乾淨牛欄河」自救會秘書溫志光說，鎮長劉德樑曾是自救會會長，當時即使明知抗議無效，劉德樑仍帶著大家衝去桃園市抗議，他所認識的劉德樑對環保議題身先士卒，這次先說不知道有宏關案，現在又還要維持行政中立？搞神隱？讓他匪夷所思。

另外反對者決定，將從20日起到23日 開每天早上10點到下午4點，在關西鎮中正路72號「米食媽媽手作坊」進行「反電廠」全鎮連署活動，目標是爭取至少5000人響應。

發動連署的關西鎮環境守護協會籌備會等計畫週四、21日早上10點召開說明會，對象以里長和鎮代為主，歡迎鎮民和其他關心者自由參加。

28日早上10點在關西太和宮邀請客家電視台製作「宏關電廠討論會」，讓更多鄉親知道本案，甚至串連鄰近的桃園龍潭、新竹縣芎林鄉鄉親ㄧ起來反宏關。

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