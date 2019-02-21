關西不歡迎宏關電廠 所、會竟互指對方應主動提案反對

2019-02-21 21:19

〔記者黃美珠／關西報導〕「一中各表」的狀況，竟然也出現在新竹縣關西鎮反宏關電廠上！

關西鎮長劉德樑強調，於私他反對宏關到關西設廠，於公因行政中立，須有代表會的決議等的民氣可用，才能代表公所向上級行政機關表達鄉親反對的聲音，所以希望代表會主動召開臨時會且決議要求公所也反宏關，他才能參與自救會連署。

但代表會主席詹玉珠、副主席陳光彩反駁說，代表會只有建議權、沒有主導權，希望公所自行提案且主動要求開臨時會，代表會屆時將全力配合、力挺鎮公所站在鄉親的這一邊。

反宏關自救會會長、關西鎮東平里里長鄧光明說，他們將把今天在公所對所有里長、代表們召開說明會後的相關決議，同時行文給公所和代表會，請求所、會一起反宏關，至於所、會雙方到底誰提案決議相挺自救會，他們無權置喙。

反宏關電廠之火在關西越燒越烈，自救會主辦今天號召全鎮里長、代表到場，召開相關說明會，鎮長劉德樑、代表會主席詹玉珠、副主席陳光彩及前任代表會主席陳耀湘等人都出席。

陳耀湘獨排眾議，主張以已存在關西鎮仁安里多年的新桃發電廠為例，周邊的茶樹生長哪有什麼問題？緊鄰的彭姓酪農戶，其乳牛泌乳正常、仔牛一胎胎生，就連兒媳們也接連拚生到第3胎，鄉親其實不用過度擔憂。

劉德樑強調，他雖然尊重政府政策，但對於會傷害民眾的事情是堅定反對的。畢竟他從擔任民代起就極力反對高污染的事業進入關西，所以私下十分反對宏關到關西。

只是宏關已進入環評，做為機關的首長，他的立場是「行政中立裡面一個偏向反對立場的裁量」，他不能讓想要蓋（電廠）的少部分人認為他行政不中立、站在反對立場而反對，這樣的正當性可能會不夠。

劉德樑說，他在「等代表會決議給他」，他會以一鎮之長的身分，跟著反對的行列向上級行政單位或台電表達鎮公所反對第2座電廠進入關西，因為這對關西的農業、觀光事業、跟居民都是很大的傷害。

劉德樑說，現在只要代表會開臨時會，決議要求公所反宏關時「他再介入」就會參與連署。因為他如果沒有民眾的支持就去連署，那代表的是他個人行為，並不代表公所的立場。

自救會成員陳玉蟾詢問劉德樑，在鄉親有知的權利下，公所可願意借場地給宏關舉辦說明會？

劉德樑說，日前他才拒絕了宏關來借地，因為對方要辦的是「說明會」，讓他覺得公所不無替業者背書之嫌。但如果業者是以「公聽會」的名義，讓支持、反對聲音都呈現，他會願意出借。

詹玉珠說，代表會徹底反對宏關設廠，要求公所儘快召開說明會，讓關西不再增設第2座電廠污染環境。

陳光彩質疑劉德樑的行政中立說。他說，行政中立是指選舉期間公務人員不得從事輔選的工作，現在公所強要把責任往外推，這是不對的！公所應該扛下所有的責任，跟代表會一起帶領鄉親針對本案發聲給上級單位了解。並不是說什麼行政不中立、或是本案應該代表會請願後再送鎮公所，這是都是錯誤的想法。

陳光彩建議自救會，今天的說明會做成正式會議記錄後，把決議正本給公所、副本給代表會，請公所決定是否函文相關單位到關西召開說明，並由公所函請上級，替地方取得2007年那份、所謂「全體鎮代都同意」的環評報告書，以釐清當時到底有無此事？給鄉親一個交代。

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