全台密度最高！原鄉咖啡守門人 泰武11人獲杯測師認證

2019-03-07 18:01

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東大武山系沿線原鄉部落是台灣新興的咖啡產地，但近年不斷有滿天喊價的情形，破壞屏東部落咖啡聲譽，屏東縣今年首次在泰武鄉吾拉魯滋部落開辦Q-Grader「咖啡杯測鑑定師」課程，歷經6天密集課程及到台北參加測驗後，共有11名族人通過考試成為杯測師，今天11名杯測師也與泰武鄉公所簽訂合作，未來將成為部落咖啡產業的守門人。

取得認證的葉子棠說，目前屏東原鄉的咖啡價格半磅約6百至8百，其中精品咖啡價格半磅則上看1500元，但「什麼是精品？誰說了算？」常會產生這樣的疑慮，透過杯測師，可以更客觀的評定咖啡的質量，檢測咖啡的缺陷，讓整體產業升級。

Q-Grader國際咖啡品質鑑定認證可以說是目前世界上最為嚴格的咖啡感官測試系統之一，要取得認證除了筆試，還必須通過水洗、非洲、日曬、亞洲等四大咖啡杯測，咖啡烘焙檢測、生豆分級、嗅覺及味覺感官測試等。

泰武鄉長邱登星說，杯測師能運用科學方法準確評估咖啡等級與品質，並能使用共同語言討論咖啡，這是將屏東咖啡推上國際的重要一步，透過簽訂合作盟約，未來杯測師將是部落咖啡產業的種子教師，提升部落咖啡成為精品。

屏縣府原民處長伍麗華也表示，泰武鄉現在是全台原鄉杯測師密度最高的地方，現在的吾拉魯茲咖啡基地將有更多能量，加速讓屏東原鄉咖啡提升到精品地位，讓農民僅管種植面積有限，但可以得到好的價格，讓屏東原鄉咖啡成為一個好的產業，從小港機場到吾拉魯滋部落只要1個小時，未來更期待藉由咖啡產業帶動觀光效益。

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