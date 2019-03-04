咖啡果小蠹難擋 國姓鄉咖啡產區也淪陷

2019-03-04 20:55

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉為全台最大咖啡產區，但近幾年氣候暖化也飽受蟲害之苦，咖啡果小蠹不僅肆虐低海拔產區，連海拔近千公尺的咖啡園也宣告淪陷，有農民估計蟲害導致今年減產2、3成，公所表示，由於疫情愈來愈嚴重，將請求中央相關單位協助農民進行防治。

近幾年肆虐南部咖啡產區的咖啡果小蠹，隨著氣候變遷暖化，疫情正逐漸由雲林古坑向北擴散，目前栽種面積近200公頃的國姓咖啡，也遭受危害。

林姓咖啡農表示，原本咖啡果小蠹只在低海拔產區發生，近幾年接連暖冬也讓蟲害加速蔓延，尤其去年入冬氣溫偏高，連海拔近1000公尺的咖啡園也淪陷，雌蟲鑽入咖啡果實中取食產卵，幼蟲亦於內部鑽食，成為壞果而無價值，雖透過噴藥與生物防治，估計仍有二至三成的損失，未做防治的園區情況更嚴重。

也有農民抱怨，鄉內有些小面積栽種的咖啡園，遭受蟲害而棄作，由於沒有妥善處理，又成為害蟲繁殖擴散溫床，現今不僅咖啡減產，農民得花更多時間篩選剔除壞果，增加人力成本。

公所農經課指出，目前農民針對蟲害採取噴藥及生物防治，但國姓咖啡推動產地認證，規定數百種農藥殘留必須零檢出，增加農民用藥的疑慮，目前較有效的生物防治懸掛誘捕器，1個成本要100多元，間隔約5公尺就要1個，對栽種面積較大的農民也是一筆沈重負擔，目前也透過縣籍立委向中央衛福部、農委會等相關單位召開咖啡果小蠹防治會議，針對用藥方式、用藥安全及生物防治技術提供諮詢協助。

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