維護國安！NCC擬禁用中國製廣播、電視設備

2019-03-06 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今審議通過通訊傳播業務涉及電信及廣播電視設備相關法規修正草案，修訂行政管理規則進行「齊一式管理」，除了現行電信設備禁用中國製品，未來也可能禁止中國製廣播、衛星電視設備。

綜合媒體報導，為了讓通訊傳播業者的監理能夠齊一化，NCC委員會決議一口氣修訂《行動寬頻業務管理規則》、《固定通信業務管理規則》、《衛星通信業務管理規則》、《第一類電信微波電台管理規則》、《第二類電信管理規則》、《無線廣播電台管理規則》等10項法規。

NCC發言人翁柏宗表示，相關法規後續還會進行預告，並徵詢各界意見，對於禁用中國製設備範圍也還沒有完全確定，但會針對重要關鍵設施，像是廣播電台發射機等應會在管制範圍內。

翁柏宗強調，未來監管的設備，原則上都屬於重要核心基礎設施，NCC會把核心設施報給國安會核定，未來業者要設置進口設備時，NCC也會在國安會核定的範圍內予以核定；NCC表示，通訊傳播屬於我國八大關鍵基礎設施之一，影響層面重大，雖然國內廣播電台目前應無使用中國製設備發射機，但現廣播電台發射機都已進步到可遠端遙控，也有風險可能遭有心人士中斷節目，或更換節目內容。

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