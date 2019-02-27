春節都看阿嬤的片？ NCC：106年衛星頻道新播節目年增7500小時

2019-02-27 17:18

〔記者劉力仁／台北報導〕消基會批評春節民眾在家「看阿嬤的片」？國家通訊傳播委員會（NCC）今天提數據說明，106年衛星頻道本國新播節目時數較105年增加約7500小時、無線電視106年本國自製戲劇節目新播總時數較前一年度增加224小時，業者推出通靈少女、天黑請閉眼、酸甜之味等節目，頗受外界好評，並獲電視金鐘獎肯定，107年正在查核中，但明顯看見本國自製節目新播能量不斷增加。

根據衛星廣播電視申設、評鑑、換照審查辦法規定，新播節目係指該節目在各視聽播送平臺第1次播出，首播節目係指該節目在該頻道第1次播出。因為外界批評聲浪不斷，認為老舊節目太多，NCC將首播定義修正為「係指該節目在該頻道第1次播出者，但首播之節目以不超過新播之日起5年內為原則。」

對於有線電視節目重播比率過高批評，NCC發言人翁柏宗表示，無線及有線頻道都有本國節目自製管理辦法，譬如衛星頻道於指定時段播送戲劇、電影（含紀錄片）、綜藝、兒童等節目，本國節目比率不得低於25%，其新播比率不得低於40%。於指定時段僅播送電影（含紀錄片）類型節目者，本國節目比率不得低於25%，新播比率不得低於20%，NCC每半年查核各頻道一次，違法者罰20萬到200萬元。

翁柏宗強調，相關政策推行以來，無線電視106年本國自製戲劇節目新播總時數較前一年度增加224小時，衛星頻道本國新播節目時數也較前一年度共增加約7500小時，目前107年正在查核中，帶動影視產業。

民眾過去訂閱有線電視為「大碗公」視訊服務，訂戶較沒有自由選擇頻道權利，NCC正積極推動多元選擇付費政策，讓消費者得有多種選擇樣態及單頻單選方案，享有主動選擇訂閱喜愛頻道之權利，也促進有線電視平臺增加頻道套餐及上架內容之多元性，帶動上游內容產製發展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/