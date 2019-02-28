防濫播 NCC：5年以上舊片不可稱首播

2019-02-28

〔記者劉力仁／台北報導〕消基會批評，春節民眾在家大多被迫「看阿嬤的片」，甚至所謂首播節目也常看到老舊節目。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨決議，將首播定義修正為「該節目在該頻道第一次播出者，但首播之節目以不超過新播之日起五年內為原則」。

ＮＣＣ昨也提出數據說明，衛星頻道及無線電視的本國自製節目時數已逐年大增，本國自製節目新播能量不斷增加。

ＮＣＣ指出，一○六年衛星頻道本國新播節目時數較一○五年增加約七千五百小時、無線電視一○六年本國自製戲劇節目新播總時數較前一年度增加兩百廿四小時，業者推出「通靈少女」、「天黑請閉眼」、「酸甜之味」等戲劇，頗受外界好評，一○七年正在查核中，明顯看見本國自製節目新播能量不斷增加。

根據衛星廣播電視申設、評鑑、換照審查辦法規定，新播節目指該節目在各視聽播送平台第一次播出，首播節目指該節目在該頻道第一次播出。但外界批評各頻道所謂首播節目也常見老舊節目，ＮＣＣ昨決議，將首播定義修正為「該節目在該頻道第一次播出者，但首播之節目以不超過新播之日起五年內為原則」。

新播比率低於標準 開罰

ＮＣＣ發言人翁柏宗表示，無線以及有線頻道都有本國節目自製管理辦法，譬如衛星頻道於指定時段播送戲劇、電影（含紀錄片）、綜藝、兒童等節目，本國節目比率不得低於廿五％，新播比率不得低於四十％。於指定時段僅播送電影（含紀錄片）類型節目者，本國節目比率不得低於廿五％，新播比率不得低於廿％，ＮＣＣ每半年查核各頻道一次，違者開罰廿萬至兩百萬元。

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