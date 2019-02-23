世界行動通訊論壇擅改我名稱 NCC抗議並拒絕與會

MWC於今年報名系統擅自變更對我稱謂由「Taiwan」改為「Taiwan, Province of China」，NCC與主辦單位交涉並嚴正抗議。（NCC提供）

2019-02-23 17:54

〔記者劉力仁／台北報導〕電信界年度大事「世界行動通訊論壇（GSMA Mobile World Congress, MWC）」將於25日在西班牙巴塞隆納登場，因主辦單位今年於報名系統擅自變更對我稱謂由「Taiwan」改為「Taiwan, Province of China」，NCC與主辦單位交涉並嚴正抗議未果，原本要率團出席的NCC主委詹婷怡拒絕參加會議。

MWC活動內容包含各國通訊傳播監理機關官員參加的部長級會議，還有以電信業者和設備製造商為主的大會和展覽，是全球行動通訊產業重要盛事，也是我國產官學研與國際交流的重要平台。

NCC發言人翁柏宗表示，往年MWC會議官網報名系統中均以「Taiwan」稱呼我國，歷年我方都由NCC主委率領國內電信產業代表與會，今年主辦單位於報名系統擅自變更對我稱謂，NCC嚴正抗議，要求主辦單位應改回原先對我稱謂。

近來國際間類似組織或商業活動擅自更改對我稱謂一事，已引發許多與我國理念相近之國家、國會、人民抗議，日前媒體報導，英國國會的台英國會小組主席伊凡斯（Nigel Evans）等44名英國國會議員聯名發函，呼籲進行英語能力檢測組織「雅思考試中心（IELTS）」改正其線上報名系統網頁將台灣標示為「Taiwan, China）之不當作法，因為台灣不是中華人民共和國的一部分。英國外交部副部長費爾德（Mark Field）去年亦曾公開指出，英國政府向來以「台灣」稱呼台灣，「雅思考試中心」做法不符英國政府長期政策。

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