台灣燈會光接駁花了1.6億 高鐵高捷還不來屏東嗎？

2019-03-06 13:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019台灣燈會在屏東受限地形與交通，從2月15日起到3月3日1339萬參觀人次，採全接駁方式疏運，光是停車場與接駁交通費用，就花了燈會總經費的3分之1；屏東縣府今天（6日）語重心長表示，如果有高鐵、高捷等軌道建設到屏東，「這些錢也許就可以省下來了」。

台灣燈會在屏東創下驚人的接承量，假日期間逼近200萬人次的接駁運量十分驚人，創下交通疏運紀錄，屏東縣政府發言人、燈會辦公室主任黃建嘉今天表示，光是整理大鵬灣周邊停車場、接駁交通車費用，就用去燈會總經費5億元的的3分之1，約1.6億元。

黃建嘉指出，過去桃園、台中、雲林、嘉義舉辦燈會的縣市，都是有高鐵經過的地方，而且各縣市辦燈會的預算都差不多，今天如果屏東有高鐵或高雄延伸來的捷運，應該能省下更多交通成本，把更多經費挪到燈區的建設與佈置。

屏東縣長潘孟安也表示，他特別為自己保留了一張台灣燈會紀念一卡通，就是希望當高捷來屏東時，他能夠用這張一卡通來搭乘，當然也盼攸關屏東交通主動脈的高鐵，能和高捷一樣，盡快定案，讓屏東透過台灣燈會真的翻轉。

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