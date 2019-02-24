台灣燈會》大鵬灣熱到爆 開幕後首遇假日人潮破百萬

2019-02-24 23:21

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣燈會在屏東佳評如潮，雖因全接駁引來抱怨，但絲毫不減遊興，原本預估228連假才會突破百萬人次入園，沒想到今天是開幕後第一個假日，統計人次出爐，參觀人潮已經突破百萬，達到103萬人次。

今年台灣燈會在屏東，被稱為是「最遠的燈會」，但也是「空前成功」的燈會，好評不斷佳評如潮，更是30年來首度，今天晚間經過統計，更傳來突破百萬人次的好消息。

屏東縣政府表示，經過統計，今天燈會的入園人次高達103萬，繼昨天81萬次後，連兩天創下新高。

昨天補班日就有81萬人次進入園區，今天是開幕後真正的假日，進入大鵬灣區的人潮從一早開園就不斷有人進入，下午3點開始人潮就已人山人海，最後經統計就達103萬人次。

昨天81萬人次疏運到今天凌晨零點05分輸運所有人潮完畢，今天晚間7點就可見人潮往外散去，加快疏散，屏東縣政府除強調「一定送到接駁點如停車場」，也預計今天雖然人數更多，但在調度疏運後，也能更早收班。

「全台灣哪個地方1天湧進80萬人以上不會塞？」昨天81萬次的排隊人龍和停車回堵，引起賞燈民眾抱怨，不過，今天百萬人次卻有可能提早，就有民眾緩頰，屏東沒有高鐵，燈會地點也不在火車站旁，破百萬人次的疏運比81萬次可能還快，除民眾提早離去外，也要稱讚屏東縣政府的迅速調整疏運政策，因為「若連台北燈會有捷運都塞，辦得這麼好的台灣燈會會不塞？」

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