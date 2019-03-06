台灣燈會「息怒」乖乖驚豔 屏縣府想請業量產開賣

2019-03-06 12:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019台灣燈會在屏東創下接駁量紀錄，擔心民眾久候不耐，屏東縣長潘孟安想到提供小零食給等接駁車的遊客享用，達到「息怒」效果，其中台灣燈會限定「乖乖」，是用屏東洋蔥製成，獨特口味很受好評；屏東縣府今天（6日）表示，太多民眾詢問「還能吃到嗎？」，願意和業者協調，看未來能不能量產。

台灣燈會的「息怒」零食可不少，有洋蔥口味乖乖，以及沙琪瑪、煎餅、鱈魚香絲等，工作人員如果發現民眾久候接駁車，而且有老人、小朋友時，就會發放這些小東西給民眾吃，許多民眾領到之後驚喜不已，紛紛在網路上分享。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，這些零食都是業者、在地建設公司贊助，展現屏東縣的在地特色，燈會期間至少準備了10萬份以上，撫慰了民眾焦慮的心情，沒有想到大受歡迎，小小東西成了大功臣。

沙琪瑪、煎餅等本來就是屏縣知名伴手禮，洋蔥口味的「乖乖」因為是特殊口味，市面上買不到，尤其受到網友注意，直說「太好吃了，回味無窮！」；黃建嘉稍早也鬆口，縣府願意和業者進一步協調，看是否能滿足民眾想再吃的心願。

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