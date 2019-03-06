明年台灣燈會田中高鐵站GG 彰化人：特區開發變龜速…

2019-03-06 10:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕明年台灣燈會原本規劃在彰化縣田中高鐵站特定區，彰化縣政府棄權最後落腳台中，台中市初步規劃3個地點各是花博后里園區、豐原葫蘆墩園區、水湳中央公園，這3個園區均屬於賞花、親近樹林的休閒娛樂屬性，跟高鐵站的交通轉運、工商營運有所不同，不少民眾說，田中高鐵站是台灣南北中心點，站區公設完善宜產宜居，現階段開發初期若有燈會加持，應該會讓田中站開發「一日千里」。

民眾說，台中市世界花卉博覽會風光落幕，台中市政府希望延續民眾對花博的美好記憶，並活化場地價值，提出3個剛辦完花博會場地的園區，作為明年台灣燈會地點選項，趁勝追擊的行銷手法，應能加速台中市城市的發展。

民眾指出，反觀，彰化田中高鐵站特定區，因設站時間晚，區內產專區的土地標售情況又不如預期，開發速度緩慢，原本可加速進展的誘因又拱手讓人，「先天不良後天又失調」，縣府標售田中高鐵站土地未如預期，使得區內產業開發停滯不前，官民尤其是田中人原本期待高鐵新市鎮的願景恐將破滅。

縣府地政處今天邀集地政士、土地開發商和房產仲介業，參加在縣府舉辦高鐵彰化站特定區土地標售說明會，會中，希望聽取民間的聲音，作為重新修正土地標售條件的參考依據。

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