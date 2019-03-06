屏東台灣燈會續熱 一卡通搶手決定加印第4版

2019-03-06 12:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣燈會太受歡迎，追印3次的紀念一卡通都被搶購一空，甚至有人上網轉賣；應廣大民眾要求，屏東縣長潘孟安今天（6日）剛剛宣佈，一卡通公司早上打電話來，確定再加印，有意購買珍藏的民眾請隨時注意縣府公布的販售資訊，數量至少幾千張。

屏東縣政府與一卡通公司合作推出「屏東燈會紀念一卡通』」，首批1000張一卡通1月30日一開賣，2天銷售一空，縣府追加2000張，2月19日起發售也秒殺；網路上甚至有人轉賣，每張原價100元，喊價到每張300元；眼看太受歡迎，縣府於是第3度加印，追加到3500張，仍然在開賣首日228當天1個半小時就賣光。

買不到的民眾懊惱不已，頻頻詢問是否追加，屏東縣長潘孟安今天（6日）透露，其實剛開始擔心賣不好，一卡通公司傾向只印1000張，沒有想到大受歡迎，加印3次都賣光；所幸好消息是，一卡通公司今早打電話來通知，即將再加印，以滿足苦等的粉絲，潘孟安也說，他自己留了1張，因為要等到「捷運到屏東」時可以用。

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