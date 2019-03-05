我彰化我難過！屏東燈會結束 彰化負能量增加

2019-03-05 12:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕屏東燈會佳評如潮，儘管已落幕，仍令不少賞燈民眾津津樂道，也讓不少人對屏東刮目相看，屏東人更是高喊「我屏東我驕傲」。看見屏東如此風光，把明年主辦權拱手讓人的彰化人則不禁哀嘆，我們有高鐵、有溪州公園，還有夜光龍舟，連縣長都辦過一次燈會，有資源、有經驗，不懂為何卻放棄，真是「我彰化我難過啊！」

彰化縣王惠美放棄明年燈會主辦權，縣民不滿情緒不斷在網路發酵，其中最有可能承接主辦場地的田中鎮民眾失望表示，田中鎮有高鐵，還有台鐵，交通便利，更舉出「田中馬拉松」從零到現在數萬跑者的規模，就是靠小鎮人民的熱情，本來田中可以被看見，現在就像被潑了冷水。

彰化縣議員、前溪州鄉長黃盛祿表示，溪州公園佔地123公頃，是全台最大的平地公園，是大安公園的4.7倍大，曾舉辦過全國花博，也連續十多年辦理「花在彰化」春節活動，去年首度在夜間置入地景花燈，打造如阿凡達般的景色，突破百萬人潮參觀，代表縣府有能力執行大型燈會，一切只是事在人為，彰化本來引頸期盼的全國燈會卻戛然而止，令人感到可惜。

也有民眾說，2012年當時擔任鹿港鎮長的王惠美就曾舉辦龍年燈會，已經比很多縣市長有經驗，這次再度挑戰竟主動棄權，讓別縣市朋友虧彰化只想蓋捷運，聽了就覺得難過。

前彰化縣長魏明谷說，就任期間為構想彰化觀光，率先例在鹿港推出夜光龍舟，並將王功漁港打造成LED燈港，讓溪州公園延伸夜間賞花燈，這些夜經濟，都證明能帶來觀光人潮，彰化人已摩拳擦掌迎接盛會，王惠美卻牽扯財政、規劃不及等理由放棄，錯失向全國行銷彰化的機會，心理真是五味雜陳。

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