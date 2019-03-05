燈會後的大鵬灣賽道照片曝光 滿地垃圾引發網友激辯

2019-03-05 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕今年台灣燈會被譽為「史上最美」，賞燈人次總計破1339萬，後續清潔問題也受到外界關注，尤其是大鵬灣賽車場被網友拍到地面髒汙，激起兩派網友討論。

臉書粉絲團「G8IKER 激拜客」昨天貼出大鵬灣賽車場的照片，只見賽道上有大量垃圾，粉絲團也表示，「賽車場變成夜市是前無古人，今年TSF選手們進最後一彎記得保守些」。

這些照片引發網友熱議，有人幽默地說，車手碾到蔥油餅雷殘，「你能想像那個畫面嗎」，也有人擔憂「路面的食用油沒清乾淨，到時恢復正常營運的賽道就好看了」，有人則打趣「以下開放最具台灣夜市代表性的16種小吃為各彎道命名」。

但另外一派網友則認為「當初活動應該是有徵詢場地方的同意才能舉辦吧。那合約怎麼規劃後續場地整理與善後也一定有在合約裡」、「今天就活動結束的第一天，不用急著批評吧」、「相信相關單位一定會整理好環境還給大鵬灣賽車場」。

綜合媒體報導，屏東縣政府表示，會依安全、清潔為原則，儘速恢復大鵬灣，目前預估一週內會把大部份燈飾撤離，最晚3月底之前把場地完全復原。

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